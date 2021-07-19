Kurban pazarında 1 ton ağırlığındaki "Paşa" ilgi odağı oldu

Bayrama 1 gün kala pazarlardaki yoğunluğun artığı gözlenirken, kurbanlık alımını son günlere bırakanlar da bütçelerine uygun hayvanları bulmak için pazarlarda dolaşıyor.

Beylikdüzü kurban pazarında yaklaşık 1 ton ağırlığındaki "Paşa" süsüyle ilgi odağı oldu.

Besici Mustafa Köse, Tokat'taki çiftliklerinde büyüttükleri "Paşa"nın 27 aylık olduğunu ve 27 bin liraya satıldığını söyledi.

Kurban pazarındaki hareketliliğe işaret eden Köse, "55 büyükbaş, 120 küçükbaş hayvan getirdik. Hayvanlarımızı bitirdik." dedi.