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        Haberler Kısayol Kurban kesim ücreti açıklandı! Diyanet İşleri ve Kızılay 2024 yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatları ne kadar oldu?

        Yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri ne kadar oldu? 2024 kurban bedelleri açıklandı

        Kurban Bayramı'na bir aydan az bir süre kala, kurban kesecek vatandaşlar için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri ve Kızılay'dan gelen açıklamalarla bu seneki yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ve kurban bağış bedeli belirlendi. İşte, 2024 kurban kesim ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:47
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        • 1

          Bu sene Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı için ülke genelinde hazırlıklar başladı. Kurban pazarları kurulurken, Diyanet İşleri bu seneki yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelini açıkladı. Bir açıklama da Kızılay'dan geldi ve Kızılay da kurban bedellerini belirledi. İşte, 2024 kurban kesim bedelleri...

        • 2

          2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

          Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

        • 3

          KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

          Vatandaşlar, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden bağış yapabilir.

        • 4

          KURBAN VEKALETİ NASIL VE NEREDEN VERİLİR?

          Başkan Erbaş, kurban için vekaletin TDV mıbil uygulaması üzerinden verilebildiğini açıkladı. Daha fazla bilgi almak isteyenler ise kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir.

        • 5

          81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK

          Kurban Bayramı'nda, vatandaşlarınn bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde ve pek çok ilçe merkezinde toplamda 1003 şube aracılığıyla kurban bağış stantları kurulacak.

        • 6

          KIZILAY 2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BEDELİNİ AÇIKLADI

          Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2024 kurban bedeli fiyatlarını açıkladı.

          Yılmaz, "Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira olarak açıklamış oluyoruz ve diyoruz ki; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'." ifadelerini kullandı.

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