'Kurban'ın dünya prömiyeri gerçekleşti

Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu 'Kurban' adlı film, Atlas 1948 Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Kurban filmi, 19 Kasım Pazar günü (bugün) Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

Ülkenin güneydoğu sınırında devlet güçleri ile ayrılıkçı güçler arasında yıllardır yoğun çatışmalar yaşanmaktadır. İbrahim’in oğlu İsmail bu bölgede zorunlu askerlik hizmeti vermekte ve askerlik hizmetinin bitmesine 20 gün kalmıştır.

Bu şartlarda bir süredir tek geçim kaynağı tavuk ve yumurtalarına musallat olan yabani bir hayvanla uğraşan İbrahim, askerdeki oğlu İsmail’e yazdırttığı mektupta ‘uzman’ olarak devam etmesini ve askerlik maaşını mektup içinde göndermesini ister.

Babasının yaşlılık maaşını gişeden alacakları sırada kalp kriz geçiren bir adamın içinde yüklü miktarda para bulunan poşeti, babasının poşetine karışır. Ancak yaşlılık parasını alamaz. Babasının kimliği unutulmuştur. Sabah kalktığında babası ölmüştür.

Cenaze sonrası babasının kimliğiyle yaşlılık maaşını çekmek ister ama imkansızdır. Küçük kızının ihtiyacını bile görecek geliri yoktur. Çaresizce oğluna telefonla tezkere bırakması için ulaşmaya çalışır. Daha önce kaza geçirdiklerinden arkadaşlarının ısrarına rağmen orman kaçakçılığı işine devam edemez.

Bankada karışan poşetin içindeki paraları fark eden İbrahim, onları karakola teslim edip etmemeye karar veremez. Bir yanda yoksulluk, diğer yanda onu ömür boyu geçindirecek para. Vicdanı yakasını bırakmaz, poşeti karakola teslim eder. Sonrasında her şey artık eskisi gibi değildir.