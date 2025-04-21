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        Haberler Kısayol Yaşam Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ve hangi güne denk geliyor?

        Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ve hangi güne denk geliyor?

        İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Tatil planlarını bayram tatili tarihlerine göre yapacak olan vatandaşlar 2025 Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ve hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:01
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        • 1

          Kurban Bayramı tarihleri merak ediliyor. Vatandaşların kurban ibadetlerini idrak edeceği Kurban Bayramı tarihi 2025 Diyanet takvimi ile belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ve hangi güne denk geliyor?

        • 2

          KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

          5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

          BARYAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKAR MI?

          Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2025)

          Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

          • Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
          • Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
          • Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
          • Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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