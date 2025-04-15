Kurban Bayramı tarihi: Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı sonrasında gözler bir sonraki dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi. 2025 yılı Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği ve bayram tatilinin süresi, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte detaylar netleşti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi...
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Ramazan Bayramı geride kalırken, şimdi de gündemde Kurban Bayramı var. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen bayram için, "Kurban Bayramı, 2025 yılında hangi günlere denk geliyor?" sorusu yanıtını arıyor. Planlarını bayram günlerine göre şekillendirmek isteyenler için ayrıntılar belli oldu. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri ile merak edilenler...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sora erecek. 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı Arefe Günü olacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 4.5 gün olacak.
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KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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