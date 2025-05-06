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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

        Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte araştırılır oldu. Yaz tatili planlarını önceden hazırlayan vatandaşların merak ettiği, "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Kurban Bayramı tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:06
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        • 1

          Ramazan Bayramı geride kalırken merak edilen konulardan biri de Kurban bayramı tarihleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez coşku içinde beklenen bayramların ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2025 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...

        • 2

          2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.

          5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OALCAK MI?

          Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor.

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