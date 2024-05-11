Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi yılın son dini bayramı Haziran ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri kurban kesim bedellerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlendi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...
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2024 yılının son dini bayramı olan Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Bu sene için kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlendi. Ayrıca vatandaşların kolayca kurban bağışı yapması için Diyanet tarafından 81 ilde stantlar kurulacağı da duyruldu. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman ve tatil 9 gün olacak mı, birleştirilecek mi? İşte, detaylar...
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2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.
Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
29 Nisan 2024 Pazartesi itibarıyla Kurban Bayramı'na 36 gün kaldı.
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2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba