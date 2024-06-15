Kurban Bayramı'nın gelmesiyle milyonlarca vatandaş tatil veya akraba ziyareti yapmak için yollara dökülüyor. Bayram boyunca Türkiye'de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Araba sahiplerinin de bu uygulamadan yararlanması için bazı köprü ve otoyollar da bayram süresince bedava olacak. Peki, 2024 Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan otoyol ve köprüler hangileri? İşte, detaylar...