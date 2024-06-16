Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? 16-19 Haziran'da hangi araçlar bedava?
Kurban Bayramı, tüm ülkede kutlanmaya başladı. Bayramda toplu taşıma kullanarak sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 16-19 Haziran Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
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Kurban Bayramı 16 Haziran itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaş bugünden itibaren bayram vesilesiyle yollarda olacak. Peki, bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz mi? Konu hakkında belediyelerden arka arkaya açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
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KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB'den yapılan açıklamaya göre; kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskeleleri'nde yer alan Vapur Kafeleri de hizmette olacak.
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KURBAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da Kurban Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek. Uygulama 16 Haziran Pazar 2024 sabah 06.00 ile 19 Haziran 2024 Çarşamba gece 24.00 arasında geçerli olacak.
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KURBAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir'de, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağı açıklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvaylar, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar devam edecek.
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KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bayram boyunca ücretsiz olacak otoyol ve köprüler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklama şu şekilde;
15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 07:00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.