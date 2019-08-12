Kurban Bayramı mesajları, uzakta olan sevdiklerinizi mutlu etmenin en pratik yöntemlerinden biri. Bugün bayamın ikinci günü. Ancak hala bayram tebriğini iletmediğiniz sevdikleriniz varsa doğru adrestesiniz. Resimli ve kısa seçenekleriyle birlikte Kurban Bayramı mesajları haberimizde.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI KISA - RESİMLİ

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım