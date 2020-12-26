Kuralsız Merve!

33 yaşındaki Boluğur ayrıca, bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen davranışlara sinirlendiğini belirtmişti.



Merve Boluğur, "Sınırların var mı?" sorusuna, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim" yanıtını vermişti.



Boluğur, "Dünyaya bir daha gelsen 'Asla yapmam' dediğin bir şey var mı? Varsa ne?" sorusunu da şu şekilde cevaplamıştı:



'Asla' kelimesini kullanmamaya dikkat ederim. Muhakkak başıma gelir. Sınanacağıma inanırım.