"Yer altı suyu tablasının çekilmesi özellikle Çamköy ve Sazköy bölgesinde ileriki dönemde tarımsal aktiviteleri olumsuz etkileyecek. Burada hızlı bir çekim yaparak ihtiyacı bir miktar daha karşılamak amacıyla yer altı su kuyularına fazla yüklenmememiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde kalıcı zarar vermesine yol açacaktır. Bunun yerine bizim kesinti takvimi hakkında ya da su kaynakları yönetimi konusunda halkı bilinçlendirmemiz, suyu ihtisaslı ve rotasyonlu bir şekilde kullanmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Aralık ve ocak aylarında kış yağışlarının gelmesiyle beraber yer altı suyu tablası bu iki bölgede zamanla yükselecek. Umut ediyoruz ki barajlarımızda kısmen suyla dolacak."