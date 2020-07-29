Türkiye'nin en az yağış alan yerleri arasında bulunan Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan doğa tutkunu 71 yaşındaki Osman Büyüksırıtoğlu'nun vahayı andıran bahçesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Büyüksırıtoğlu, 30 yıl önce iş için geldiği, 'çölleşme ve erozyonla mücadeleyle' anılan Karapınar'ın Reşadiye Mahallesi'ndeki kum ocağını, bahçe yapmaya karar verdi.
Bahçesine diktiği 2 binden fazla ağaçla çevresine örnek olan Büyüksırıtoğlu, 25 bin metrekarelik arazisini adeta vahaya dönüştürdü.
Yeşillikler içerisindeki arazisinde kuş türleri başta olmak üzere çok sayıda hayvana da ev sahipliği yapan Büyüksırıtoğlu, ağaç sevgisiyle örnek gösteriliyor.
Bahçede suni gölet, havuz, mini şelale ve rengarenk çiçekler de dikkati çekiyor.
Büyüksırıtoğlu, 1990'da geldiği ilçede bölgenin kurak topraklarla çevrili olduğunu söyledi.
Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında işe yol kenarına 4 bin fidan dikerek başladığını vurgulayan Büyüksırıtoğlu, çevre mahallelinin bir araya geldiği alanı da ağaçlandırdığını anlattı.
BESLEDİĞİ SU KUŞLARI İÇİN BİN METREKARELİK SUNİ GÖLET YAPMIŞ
Büyüksırıtoğlu, kum ocağı alanını yeşillendirmek için çam, sedir ve akasya ağaçlarının yanı sıra botanik süs bitkileriyle bezediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Karapınar çölleşmeyle anılan bir yer. Ağaçlandırmanın olduğu yer 25 bin metrekarelik bir alan. Buraya bahçeden ziyade küçük bir orman diyebiliriz. Erozyon olan yerde bunlara ihtiyaç var. Burada toprak, su dalgası gibi yer değiştiriyordu. Öyle erozyon vardı. Bölgede sulu tarımın yaygınlaşmasıyla da önlenmiş oldu. Hobi amaçlı başladık. Hem mekanı güzelleştirelim hem de bölgeye katkımız olsun, diye düşündük. Gelenler bir anda serinliğe ve güzelliğe erişince şaşırıyorlar. Misafirler belirli bir yerden gelirken, tabii her yer sıcak ve kurak, bir anda buraya girdiğinde vaha görmüş gibi hayret ediyor. İnsan istedikten sonra neden olmasın. Bu güzellikleri yapmak belki imkan istiyor ama küçükten başlamak lazım. Beslediğim su kuşları için bin metrekarelik suni gölet de yaptım."
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