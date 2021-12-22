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Kur Korumalı TL Mevduat hesaplama nasıl yapılır, ne kazandırır?

Kur Korumalı TL Mevduat hesabı nasıl yapılır, ne kadar kazandırır? Kur Korumalı TL mevduat örnek hesaplama formülü

20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birikimini dövizde tutanlar için Dövize endeksli mevduat hesabı programı hazırladıklarını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detayları açıklanan yeni ekonomik sisteme "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" adı verildi. Peki, Kur Korumalı TL Mevduat hesabı nasıl yapılır, ne kadar kazandırır? Kur Korumalı TL mevduat örnek hesaplama formülü

22.12.2021 - 12:04 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Türkiye Pazartesi gününden beri dövize endeksli mevduat hesabı programını konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan Kur Korumalı TL Mevduatının nasıl işleyeceği, ne kadar kazandıracağı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Hafta başında 18 lirayı aşan Dolar kuru ile 20 lirayı aşan Euro kurunun bir gecede düşmesine neden olan Kur Korumalı TL Mevduatı hesapları bugünden itibaren açılabiliyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açmak isteyen vatandaşlar bu sistemden ne kadar kazanacağını hesaplamaya çalışıyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabı nasıl yapılır, ne kadar kazandırır? İşte yatırımını ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Kur Korumalı TL mevduat örnek hesaplama 

  • KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESAPLAMA ÖRNEĞİ

    Diyelim 22 Aralık 2021 tarihinde asgari olarak uygulanabilecek %14 faiz oranı üzerinden bir 100 bin TL tutarında 3 ay vadeli mevduat hesabı açtınız. Bunun 3 aylık dönemsel getirisi %3.5, parayı yatırdığınız tarihte ise dolar/TL kuru 12 seviyesinde.  

  • Vade tarihi olan 22 Mart 2022’de normalde dönemsel getiriniz %3.5 dönemsel faiz üzerinden 3.500 TL. Ana para + faiz ile vade sonunda hesap bakiyeniz 103.500 TL olacaktı.

  • Ancak bu dönemde dolar/TL kuru 12’den 15’e artış gösterdi (%25 artış). Kur %3.5 altında artsaydı, sadece anaparanıza %3.5 dönemsel faiz eklenecekti. Kur artışı daha fazla olduğu için ise siz bu dönemde döviz kuru kadar artışı alacaksınız. 

  • %3.5 üzerindeki artışlar (12 kur seviyesinden hesaplarsak 12.42 seviyesi üzerine artış) döviz kuru farkı ödemesine konu olacak ve direkt olarak döviz getirisini ana paranızın üzerine getiri olarak elde edeceksiniz. Yani Ana para + kur farkı ödemesi ile hesap bakiyeniz 125 bin TL olacak.

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