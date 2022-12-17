Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek. Kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse, aradaki farkın tasarruf sahibine ödendiği KKM'de ilk hesaplar 22 Aralık 2021'de açılmaya başlanmıştı

Giriş: 17.12.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
HABERTURK.COM / AA

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları (KKM) açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

1 YIL ÖNCE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık 2021'de açılmaya başlandı.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor.

Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Mevduat sahiplerine ilk ödemeler ise 23 Mart'ta başlamıştı.

KASIM'DA GERİLEMEYE BAŞLADI

Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları, 18 Kasım haftasında ilk kez gerilemiş ve böylece KKM'de başlangıcından bu yana ilk kez düşüş görülmüştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 18 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 9 milyar 5 milyon TL düşüşle 1 trilyon 464.9 milyar TL'ye gerilemişti.

9 Aralık haftasında, Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 464.6 milyar TL şeklinde kayıtlara geçti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzurumlu Öznur Turgut'un yaşantısı da tarzı kadar renkli
Erzurumlu Öznur Turgut'un yaşantısı da tarzı kadar renkli
Peru'da 5 bin turist mahsur kaldı
Peru'da 5 bin turist mahsur kaldı
Herkesin başına gelebilir! Yolda yürüyordu!
Herkesin başına gelebilir! Yolda yürüyordu!
Mehmet Uçum: Taklitler aslını yüceltir
Mehmet Uçum: Taklitler aslını yüceltir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.