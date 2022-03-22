Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık'ta duyurduğu Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında ilk 3 aylık vadeler bu hafta doluyor.

Söz konusu açıklamanın ardından ilk KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlandı. İlk 1 haftada KKM'ye yaklaşık 70 milyar liralık geçiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKM açıklaması öncesi dolar 13 liranın üzerini görmüştü. Dolar 22 Aralık ise 12.05 liraya, 24 Aralık'ta ise 10.65 liraya kadar gerilemişti. Ardından kademeli olarak yükselerek 30 Aralık'ta yeniden 13 liranın üzerine tırmandı.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLADIĞI KURLAR

Merkez Bankası 22 Aralık'ta dolar/TL kurunu 12.35 olarak açıklamıştı. Bu rakam 23 Aralık'ta 11.64, 24 Aralık'ta 11,65 olarak açıklamıştı. 25-26 Aralık haftasonu olduğu için veri açıklanmazken 27 Aralık'ta dolar/TL 11.44, 28 Aralık'ta 11.89, 29 Aralık'ta 12.03, 30 Aralık'ta 12.61, 31 Aralık'ta 13.35 olmuştu.

Bugün itibarıyla dolar/TL 14.82'den işlem görüyor. Buna göre 22 Aralık'ta KKM'ye 100.000 TL yatıran birisi 8097 dolar karşılığında bir para yatırmıştı. 8097 dolar bugün itibarıyla 120.000 TL'ye yükseldi.

KKM'de azami yıllık faiz Merkez Bankası'nın politika faizinin 300 baz puan üzerisi olarak belirlendi. Eğer dolar kuru yerinde saymış olsaydı 22 Aralık'ta yatan 100.000 TL'ye yıllık yüzde 17'lik azami faiz oranından hesaplandığında 3 ayda (92 gün) 4.284 TL yatırılacaktı. Ancak kurdaki yükseliş sebebiyle 22 Aralık'ta KKM'ye geçen tasarruf sahibinin toplam parası 104.284 TL değil 120.000 TL olacak. Aradaki 15 bin 716 TL hazine tarafından karşılanacak.

100.000 TL ile KKM'ye geçen tasarruf sahibinin birikimi ne oldu (Dolar/TL'nin 14.82'de kalması durumunda):

KKM açılış tarihi Ödenecek kur farkı (TL) Toplam birikim (TL) 22.Ara 15.716 120.000 23.Ara 23.035 127.319 24.Ara 22.926 127.210 27.Ara 25.261 129.545 28.Ara 20.389 124.673 29.Ara 18.980 123.264 30.Ara 13.241 117.525 31.Ara 6.727 111.011

Benzer hesapla 23 Aralık'ta 100.000 TL yatırın bir kişi hesabına 8.591 dolar karşılığı bir bedel yatırmış oldu. Söz konusu miktar bugün itibarıyla 127.319 TL oldu. Yani 23 Aralık'ta KKM'ye geçenler normal mevduat getirisine göre 23.035 TL fazladan kazanmış oldu.

Kurun bugünkü seviyesinde devam etmesi durumunda 24 Aralıkta KKM'ye geçenlerin ek kazancı 22.926 TL olacak. Bu miktar 27 Aralık için 25.261 TL, 28 Aralık için 20.389 TL, 29 Aralık için 18.980 TL, 30 Aralık için 13.241 TL 31 Aralık'ta yatıranlar için ise 6.727 TL olacak.

Bunun yanında KKM hesaplarından normal TL mevduatlarının aksine stopaj alınmıyor.