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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler - Futbol Haberleri

        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Karşılaşma 20.45'te ATV ekranlarından yayınlanacak. İşte dev derbi öncesi iki takımın 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:28
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        • 1

          Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.

          Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

          Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        • 2

          Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

          Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar ise yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

          Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

        • 3

          FENERBAHÇE TAM KADRO

          Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

          Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

          14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

        • 4

          GALATASARAY DA TAM KADRO

          Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

          Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek.

          Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

        • 5

          BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

          Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

          Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

          Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

        • 6

          FENERBAHÇE İLE BU SEZON 3. MAÇ

          Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

          İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

        • 7

          BU SEZON SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ulusal organizasyonlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

          Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon 32 maça çıktı. "Cimbom" Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik, Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı.

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'daki birer mağlubiyeti Beşiktaş karşısında yaşadı.

        • 8

          SON 10 RESMİ MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ

          Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23. haftasında rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandığı müsabakayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı oynadı.

          "Cimbom" dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

        • 9

          SARI-KIRMIZILILAR İÇİN KRİTİK VİRAJ

          Galatasaray, 4 gün arayla ikinci derbisine çıkacak.

          Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray, dört gün aradan sonra bu kez Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

          Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak.

        • 10

          Galatasaray, Kadıköy'de alacağı iyi sonuçla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde ilerlediği Süper Lig'deki yarışta psikolojik avantajı ele geçirmek istiyor.

          Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.

        • 11

          İşte iki takımın muhtemel 11'leri:

        • 12

          FENERBAHÇE

          İrfan Can Eğribayat

        • 13

          Mert Müldür

        • 14

          Skriniar

        • 15

          Yusuf Akçiçek

        • 16

          Amrabat

        • 17

          Szymanski

        • 18

          Kostic

        • 19

          Oğuz Aydın

        • 20

          İrfan Can Kahveci

        • 21

          Talisca

        • 22

          En-Nesyri

        • 23

          GALATASARAY

          Muslera

        • 24

          Kaan Ayhan-

        • 25

          Davinson Sanchez

        • 26

          Abdülkerim Bardakcı

        • 27

          Eren Elmalı

        • 28

          Torreira

        • 29

          Lemina

        • 30

          Barış Alper Yılmaz

        • 31

          Yunus Akgün

        • 32

          Gabriel Sara (Mertens)

        • 33

          Osimhen

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