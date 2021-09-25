A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Kicker dergisine konuşan Kuntz, "Türkler, Dünya Kupası'na katılmak için son şansını kullanmak istiyor. Biz maçtan 4 gün önce sahada var olan yapı neyse onun üzerinden çalışma yapabileceğiz ama neyse ki uzun vadeli bir anlaşmamız var. Başkan (Nihat Özdemir) sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti" ifadelerini kullandı.