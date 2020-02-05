05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Künt tramvası nedir? Künt tramavası nasıl olur? Şeklindeki sorular efsane futbolcu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından merak konusu oldu. Helikopter kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki Bryant'ın ölüm nedeni olarak künt travması tanısı konuldu. Bunun üzerine künt tramvası araştılanlar arasında yerini aldı.
KÜNT TRAMVASI NEDİR?
Künt travma, vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmadır. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.
KÜNT TRAMVASI NASIL OLUR?
Künt travma ABD'de yaralanmanın çok yaygın görülen sebebidir, bütün abdomende yaralanmaya sebep olabilir. Künt travmalarda hastalarda gücün direkt yayılımıyla kompresyon tipi yaralanma olur. Şayet kompresyon organ veya dokunun tolerans limitini aşarsa, dokular dağılır. Bunun sonucunda GİS'te dalak gibi solid organlarda yaralanma ve içi boş organlarda rüptür oluşabilir.
Künt travmada organların hareketiyle yaralanma oluşabilir. Bazı organlar sert fikse iken bazı organlar çok hareketlidir. Yaralanma bir yandan fikse olanlarda özellikle çok yaygınken diğer serbest organlarda biraz daha azdır.
Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnektir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır. İlginç olan yüksekten düşen hastalarda intraabdominal yaralanmalar çok yaygın değildir. Genelde içi boş visseral organ rüptürü görülür ve bu hiçbir zaman hipotansiyon yapmaz. Bununla birlikte retroperitoneal yaralanmalar oldukça yaygındır. Çünkü genellikle aksiyal iskelet yanında yüksek geçiş gücü görülür.
Yaylara araba çarpmasıyla yaralanmada künt yaralanmaya sık örnektir. Çünkü hastaların vücudu tamamen korunmasız ve direkt uygulanan güç fazladır. Motorsiklet kazaları da bu yaralanmaya örnektir. Bunların yaralanması genelde yüksek hızla duvara çarpmayla ilgilidir.
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