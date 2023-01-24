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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kumsal isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

KUMSAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kumsal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kumsal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kumsal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KUMSAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kumsal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kumu olan yer. Denize, göle vb. yerlere girilebilen genellikle kumluk alan, deniz hamamı, kumbaşı, plaj

KUMSAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kumsal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kumsal adını koymak caizdir.

KUMSAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kumsal ismini kullanan 9.317 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kumsal ismini kullanan 1.660 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kumsal ismini kullanan 497 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kumsal ismini kullanan 1.588 kişi bulunmaktadır.

KUMSAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bu ismi taşıyanlar çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk