Kumluca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali "Yörük göçü" ile başladı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali", "Yörük göçü" etkinliğiyle başladı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde "26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali", "Yörük göçü" etkinliğiyle başladı.
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Festival kapsamında, İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
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Ardından "Yörük göçü" için vatandaşlar, mahallelerine özgü kıyafetler, geçmişte kullanılan tarım aletleri, deve, at, keçi, koyun, eşek ve çoban köpekleriyle Gödene Caddesi'nde buluştu.
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Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşün sonunda Yörükler, Orhan Okulu Caddesi'nde kurulan Yörük çadırlarına yerleşti.
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İlçe Belediye Başkanı Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, Yörük göçüne vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını söyledi.
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Yaşam kültürü olan bu tür etkinlikleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını anlatan Avcıoğlu, "Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Tarım ve Seracılık Festivalimizi gerçekleştireceğiz" dedi.
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Festivalde, Yörük obalarının kurulması, yağlı pehlivan güreşleri, halk oyunları gösterileri, acı biber yeme yarışması, kadınlar günü etkinliği düzenlenecek, konserler verilecek.
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Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da katıldığı festival, 4 Mayıs'ta sona erecek.
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