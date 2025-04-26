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        Haberler Gündem Güncel Kumluca festivali "Yörük göçü" ile başladı | Son dakika haberleri

        Kumluca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali "Yörük göçü" ile başladı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali", "Yörük göçü" etkinliğiyle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:41 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:41
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          Antalya'nın Kumluca ilçesinde "26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali", "Yörük göçü" etkinliğiyle başladı.

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          Festival kapsamında, İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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          Ardından "Yörük göçü" için vatandaşlar, mahallelerine özgü kıyafetler, geçmişte kullanılan tarım aletleri, deve, at, keçi, koyun, eşek ve çoban köpekleriyle Gödene Caddesi'nde buluştu.

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          Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşün sonunda Yörükler, Orhan Okulu Caddesi'nde kurulan Yörük çadırlarına yerleşti.

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          İlçe Belediye Başkanı Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, Yörük göçüne vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

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          Yaşam kültürü olan bu tür etkinlikleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını anlatan Avcıoğlu, "Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Tarım ve Seracılık Festivalimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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          Festivalde, Yörük obalarının kurulması, yağlı pehlivan güreşleri, halk oyunları gösterileri, acı biber yeme yarışması, kadınlar günü etkinliği düzenlenecek, konserler verilecek.

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          Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da katıldığı festival, 4 Mayıs'ta sona erecek.

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