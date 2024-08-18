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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Ali Koç için açıklama - Fenerbahçe Haberleri

        Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Ali Koç için açıklama

        Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında uğradığı saldırı için açıklama yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:08
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        Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması
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        Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

        "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. maçında, Sayın Başkan Ali Y. Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz"

        KULÜPLERDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

        Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden de Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlara dair açıklama geldi:

        Samsunspor: "Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz."

        Fatih Karagümrük: "17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe müsabakasında yaşanan 'kabul edilemez' olaylardan dolayı derin üzüntü duyduk. Fenerbahçe Kulübü'ne ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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