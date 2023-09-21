Kulüp 3. sezon olacak mı? Netflix dizisi Kulüp dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Türk dizisi Kulüp, yeni sezonuyla da platformunda en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan dizi ile ilgili izleyiciler Kulüp 3. sezon olacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...
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15 Eylül tarihi itibariyle ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Kulüp dizisinin 3. sezonuna ilişkin araştırmalar da şimdiden başladı. Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi birbirinden ünlü oyuncuları bünyesinde barındıran Kulüp dizisinin 3. sezonu hakkında ilk detayları derledik!
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KULÜP 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kulüp dizisinin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.
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KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.
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Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
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NETFLİX KULÜP OYUNCULARI KİMLER?
Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.