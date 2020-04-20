Adale içerisinde meydana gelen sert düğümler ve şeritlerdir. Kulunç oluşmasının sağlığa zararı yoktur, sadece bölgesel olarak ortaya çıkmasından dolayı kısım kısım ağrı yapmaktadır.

Kulunç ağrısında en önemli nokta başladığı yerdir. Bu kısım diğer yerlere göre daha ağrılı olmaktadır. Bölgeye dairesel olarak yapılacak masaj yumuşamasını sağlayabilmektedir.

Kulunç oluşumunun nedenleri;

Uzun süre sabit ve hareketsiz kalma,

Kasları aşırı yorma,

Psikolojik olarak oluşan gerginlik,

Üşütme ve soğuk algınlığı,

Duruş bozuklukları ile ortaya çıkmaktadır.

Kulunç için tedavi yöntemleri şu şekilde yapılmaktadır;

Bölgeye sıcak su torbası konarak yumuşatılması,

Hafif yapılan egzersiz hareketleri,

Elektronik akupunktur cihazı uygulaması,

Kas ve sinir gevşetici ilaçlardır.

Bu ağrılar genel olarak içine kapanık, çok fazla düşünen ve stresli insanlarda oldukça fazla görülmektedir. Bu vücudun verdiği bir sinyaldir ve bu durumu yaratan düşüncelerden uzaklaşılması, kişinin kendini telkin ederek sakin tutması önerilmektedir. Kulunç tedavisi doğal yollar ile de yumuşatılabilmektedir. Bunlar;

Saf alkol, tuz ve sirke ile bölgeye dairesel hareketler ile masaj yapılması,

Halk arasında ‘kupa çekme’ olarak bilinen uygulamanın yapılması,

Papatyanın kaynatılıp, suyuna bir bez batırılarak ağrıyan bölgeye konulması,

Havlunun ısıtılarak kulunç olan bölgeye konulması,

Hareketsiz kalmamak için hafif bir şekilde egzersiz yapılması da geçmesinde büyük rol oynamaktadır.