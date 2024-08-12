Kültür Yolu festivali Haluk Levent konseriyle bitti

Dinleyicilerine; "Burada çok güzel bir insan topluluğu var. Bugünü asla unutmam. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum" diye seslenen Haluk Levent, hayranlarının taşıdığı '84 milyonun abisi' ve 'Hatay sana minnettar' yazılı dövizleri okuduğunda yoğun alkış aldı.