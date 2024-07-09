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        Haberler Gündem Teyit Kültür ve Turizm Bakanlığından masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara açıklama

        Kültür ve Turizm Bakanlığından masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara açıklama

        Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin, "Yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilmekte olup, kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında bakanlığın yetkisi bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:28
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        "Onlar Ermiş Muradına" açıklaması
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        Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

        Türkiye'de yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve buna karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmasının, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bakanlığımız tarafından verilen Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) mecburi bir uygulama değildir ve bu uygulamanın amacı, eser numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve materyalin kimliğinin tanımlanmasıdır. Bandrol işlemlerinin amacı ise eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından doğrudan ya da bu birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen ISBN tahsisi ve bandrol tahsisi, eserin yayımı öncesinde gerçekleştirilen ve eserin içeriğiyle hiçbir ilgisi olmayan işlemlerdir. Bu çerçevede de kesinlikle içeriğin onaylandığı anlamına gelmezler."

        "YASAKLAMA VE EL KOYMA KARARLARI YARGI MERCİLERİNCE VERİLİR"

        Basılmış eserler yoluyla işlenen suçların 5187 Sayılı Basın Kanunu'na bağlı olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, "El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak cumhuriyet başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen ilgili mahkemelerin kararıyla yapılabilir." denildi.

        Açıklamada, basılı eserlerle ilgili yasaklama ve el koyma kararlarının yargı mercilerince verildiği hatırlatılıp, "Kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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        #Onlar Ermiş Muradına
        #haberler
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