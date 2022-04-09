2022'nin ikinci destekleme kurulunda 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Dağıtım ve Tanıtım' ile 'Ortak Yapım' türündeki 129 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 8 milyon 250 bin lira, 2 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin lira ve bir 'Ortak Yapım' projesine 500 bin lira destek sağlandı.
Bakanlığın destekleri kapsamında ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 9 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlandı. Daha önce Bakanlıktan aldıkları ilk uzun metrajlı sinema film desteği ile Tolga Karaçelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Emin Alper, Banu Sıvacı, Kaan Müjdeci, Ali Aydın, Vuslat Saraçoğlu, Seyid Çolak, Fatih Özcan, Mehmet Bahadır Er gibi birçok yönetmen çektikleri filmlerle Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.
Uzun metrajlı belgesel projesi de desteklenen projeler;
Reis Çelik... Kör Gece
Ali Aydın... Kompleks
Çiğdem Vitrinel... Nasıl Yapmalı?
Erol Mintaş... Polen
Burak Çevik... Bir İhtimal Daha Var
Ali Vatansever... Bir Arada ve Yalnız
Hasan Söylemez... Metamorfoz
Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda verdiği desteklerle üretimi belirgin şekilde artan uzun metrajlı animasyon filmler gişede büyük başarılara imza atmıştı. Bu yıl da yönetmen Şenol Kılıç’ın “Manu” isimli projesi desteklenen filmler arasında yerini aldı.
Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen 'Ortak Yapım Desteği' türünde bu yıl Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Almanya ve Türkiye ortak yapımı 'The Moon is A Father Of Mine' adlı projeye destek sağlandı.
Belgesel Film Yapım Desteği' türündeki başvurular, Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan 2022 yılının üçüncü destekleme kurulunda değerlendirilecek.
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