KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 450 SANATÇI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59’a kadar) alınacaktır.

b) Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

c) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Ek Dosya” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adayların eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Ek Dosya” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Özel müzik ve dans eğitimi alanların da, bu eğitimi aldıklarına dair belgeleri başvurusu sırasında pdf formatında “Ek Dosya” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Adayların, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenen özgeçmişlerini başvuru sırasında pdf formatında “Ek Dosya” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adaylar, sınav başvurusunda hangi branş için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar tek bir branş için tercihte bulunacaklardır. Aynı branşta olmak kaydı ile birden fazla Orkestra, Koro ve Topluluk için başvuruda bulunulabilecektir.

f) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.