Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk'e ziyarette bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk'e ziyarette bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Habertürk'ü ziyaret etti.

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Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ; Bakan Ersoy'a grubun yayın mecralarının tanıtımını yaptı.

Ziyaret, öğle yemeği ve karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.

Bakan Ersoy, Habertürk medya grubuna yayın faaliyetlerinde başarılar diledi. Bakan Ersoy’a başdanışmanı Tayfun Topal da eşlik etti.