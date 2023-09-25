Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ceylan ile bir araya geldi

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ceylan ile bir araya geldi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy ile Ceylan, görüşmede sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 21:23 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceylan'dan Bakan Ersoy'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldi. Ersoy, Ceylan ile bir araya gelmesiyle ilgili olarak "Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Nuri Bilge Ceylan
        #Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ceylan ile bir araya geldi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Maçta 2 gol var
        Maçta 2 gol var
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Habertürk Anasayfa