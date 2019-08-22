Kule Soygunu oyuncuları kimler? Kule Soygunu filminin konusu nedir? sorularının yanıtı filmin detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 75 milyon Amerikan Doları bütçe ile yapılan Kule Soygunu filminin bilet gişesi 152,9 milyon Amerikan Doları. Kule Soygunu filminden ayrıntılar haberimizde.

KULE SOYGUNU OYUNCULARI KİMLER?

Brett Ratner'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Kule Soygunu filminin oyuncu kadrosunda Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda ve Matthew Broderick yer alıyor.

KULE SOYGUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Josh Covacs (Ben Stiller),New York'ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır! Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide'ı ekibe dahil edip, Arthur'un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır...