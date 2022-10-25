Sağlığa zararlı ürünler ve toplum kurallarına aykırı uygulamalar için ülkeler yasaklar ve kurallar koymaktadır. Fakat dünyanın bazı ülkelerinde zararlı olmamasına rağmen yasaklanan ilginç kurallar bulunmaktadır. Belirli bir saatten sonra sifon çekmenin yasaklandığı ülkeler bulunurken boğulanın kurtarılmadığı ülkeler de bu liste de yer alıyor. İşte, dünyanın çeşitli ülkelerinden ilginç yasaklar…