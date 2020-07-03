Kulak tıkanıklığı östaki borusunda oluşan sorunlar nedeni ile ortaya çıkabilmektedir. Orta kulağı boğazın arkasına bağlayan östaki borusu tıkanma olması halinde kulakta tıkanma da ortaya çıkar. Kulakta oluşan dolgunluk hissi, uğuldama gibi tepkiler tıkanmanın işaretidir. Kulak tıkanması bazı durumlardan dolayı ortaya çıkabilir.

Kulak tıkanmasının nedenleri

Kulaklarda kirlerin aşırı şekilde birikmesi ve atılamaması durumunda kulakta tıkanmaya neden olabilmektedir.

Soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen bazı enfeksiyonlar orta kulak enfeksiyonlarını tetikleyen bir durum ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumda östaki borusu şişme yapar ve tıkanır.

Aynı şekilde dış kulakta da enfeksiyon oluşması halinde kulak tıkanıklığı ortaya çıkabilmektedir.

Geçen enfeksiyonlar sonucunda bazı durumlarda kulaklardaki sıvıların tam temizlenmemesi durumu oluşabilmektedir. Bu orta kulakta sıvının kalması anlamına gelir ve bu sıvı birikmesi kulak tıkanıklığına yol açabilir.

Östaki borusunda esneme ve yutkunma ile oluşan açılmalar olmaması halinde bir sorun oluşması durumu hasıl olur ve orta kulakta sıvı birikir ve tıkanma ortaya çıkar.

Meniere hastalığı ile oluşabilen belirtiler arasında kulakta tıkanma sorunu da mevcuttur.

Denize dalmalar, uçak yolculuğu ve rakım yükselmesi nedeni ile de oluşan basınç yüksekliği kulaklarda tıkanmaya neden olabilen durumlardandır. Özellikle sinüzit hastalığı olanlar bu durumdan daha çok etkilenmektedir.

Sinüzit hastalığı da mukus fazlalığı ve kuruması nedeni ile oluşmasından dolayı kulaklarda basınç yaparak tıkanmaya neden olabilmektedir.

Çocuklarda ortaya çıkan kulak tıkanmalarının bazı nedenleri ise; kulağa yabancı bir cisim sokmaları dahilinde oluşabilmektedir.

Kulak pamuğu ile kulak temizlemeye kalkma durumunda kulakta pamuk parçaları kalma ihtimali ile de kulak tıkanıklığı oluşabilir.

Çenede oluşabilecek eklem ve kaslarında oluşabilen ağrılarda kulak tıkanma nedenleri arasındadır.

Orta kulakta ortaya çıkabilen kireçlenme durumu sesin iç kulağa geçmesini engeller ve bu durumda kulakta tıkanma ortaya çıkarabilmektedir.

Bazı menenjit, migren, benzeri hastalıklar ve kalıtsal faktörlerde kulak tıkanma nedenidir.

Ani işitme kaybı ile ortaya çıkan bazı özel durumlarda tıkanmaya etken olmaktadır.

Galomus adı verilen kulak tümörleri kulak tıkanması, kanama ve çınlama yapabilmektedir.

Kulakta oluşabilecek tıkanmalar ile ortaya çıkan başka belirtiler de buna eşlik ediyorsa bu durumda KBB uzmanına başvurarak nedenlerinin tetkik edilmesi ve ona göre tedavi edilmesi sağlanmalıdır. İhmale gelmeyecek kadar önemli bir durumun oluşmaması için aciliyet şarttır.