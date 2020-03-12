Beş duyu organlarımızdan,duymamızı sağlayan kulak organında oluşan basınç hayatımızı olumsuz etkiliyor.Kulak basıncı nedir? Kulak basıncı belirtileri nelerdir? Kulak basıncı nasıl geçer? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KULAK BASINCI NEDİR?

Kulak iç,orta ve dış olmak üzere üçe ayrılır.Kulaktan yutağa bağlanan östaki borusu disfonksiyonu kulak içi ani ses ve basınçları kontrol eder. Bu hastalığa arka kulak ve kulak zarının arasındaki hava basınç dengesizliği sebep olur. Özellikle, dağlık alanda araba kullanıldığında veya uçakta olduğumuz zamanlarda oluşan yaygın bir durumdur. Ayrıca bu rahatsızlık doğum öncesinde veya boğaz şişmesinde de oluşabilmektedir. Genellikle soğuk algınlığından kaynaklanan östaki borusu disfonksiyonu kulaklarda basınç hissine neden olmaktadır.

KULAK BASINCI BELİRTİLERİ NEDİR?

Çınlama hissi

Kulak içi doluluk

Baş,boğaz,yüz ağrısı

Net duymada sıkıntı yaşama

KULAK BASINCI NEDENLERİ?

Kulak basıncına neden olan durumlardan biride uçak yolculuğudur.Aniden değişen hava basıncı kulak basıncına neden olur.

Kulakların kirli olması kulak basıncının nedenleri arasındadır. Kulak kiri temizlenmezse şiddetli baş ağrısına neden olur.

Soğuk havada yüzmede veya duş alırken kulakta oluşan tıkanıklık basınca neden olur.

Alerjik durumlar

Burun tıkanması

Doğumsal sorunlar

Ve bademcik şişmesi kulak basıncı nedenleri arasındadır.

KULAK BASINCI NASIL GEÇER?

Kulakta oluşan basınç ilk olarak kulak zarının her iki tarafındaki basıncı eşitleyerek, özellikle basınç farkının oluşturacak etkileri ortadan kaldırarak kulaktaki basınç şikayetinden kurtulabilirsiniz.

Güçlü bir şekilde yutkunmak, sakız çiğnemek veya esneyerek basıncı dengeleyebilirsiniz.

Ağız veya burnunuzu kapatarak hava giriş çıkışı olmadan nefes alıp verebilirsiniz.

Östaki borusunda kalan sıvılardan kurtulmak için basınç olan kulağımızın tarafına doğru tek ayak üzerinde sıçramak zıplayabilirsiniz.

Basınç bulunan kulağınızın üzerine yüzüstü bir saat kadar yatmakla kulağımızdaki basınç hissine sebep olan sıvılardan kurtulmanız için bir yöntemdir.

Bir miktar kağıt havluyu sıcak bir suda ıslatın. Kağıt havluyu iyice sıkın. Basınç olan kulağınız yukarıda kalacak şekilde yan tarafınıza uzanın. Kağıt havluyu kulağınızın üzerine yerleştirin. Burada oluşacak sıcak etki ile kulağınız açılacaktır.

Basınca sebep olan alerji ise antihistamin ilaçlar ile alerji önleyebilirsiniz.

Bal tüketerek boğazınızı yumuşatabilir ve öksürükten kurtulabilirsiniz.

Bol su ve sıvı tüketerek mukus incelir, bağışıklık sisteminiz kuvvetlenir ve kulak basınç hissi ortadan kalkar.

Tıkanmayı azaltmak için odanızda nemlendirici ya da buhar makinesi şeklinde cihazlar çalıştırarak veya bir tencere sıcak su üzerine eğilip buhar tedavisi ile kulaktaki basınç sorununa çözüm bulabilirsiniz.