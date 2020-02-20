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Kulak ağrıları nasıl hafifletilir?

Kulak ağrısı hemen hemen herkeste ortaya çıkan son derece rahatsız edici bir problemdir. Ani bir şekilde ortaya çıkan zonklama ve ağrı şeklinde oluşması genelde östaki borusunda oluşan bir tıkanmanın nedeninden söz edilebilir. Peki kulak ağrıları nasıl hafifletilir?

20.02.2020 - 15:15 | Güncelleme:
Kulak ağrıları nasıl hafifletilir?

Kulak ağrısı her yaş grubunda görülebilen bir kulak hastalığıdır. Tıbbi adı otalji olan ağrının altında enfeksiyonlardan travmalara kadar birçok neden bulunuyor. Belli hastalıklar etkisiyle oluşan kulak ağrılarının dışında bazı etkenler de buna sebep olabilmektedir. 

Kulak ağrıları nasıl hafifletilir?

Kulak ağrısı hemen hemen herkeste ortaya çıkan bazen bir kulak hastalığı bazen de herhangi bir etkenle ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Ani bir şekilde ortaya çıkan zonklama ve ağrı şeklinde oluşması genelde östaki borusunda oluşan bir tıkanmanın nedeninden söz edilebilir. Belli hastalıklar etkisiyle oluşan kulak ağrılarının dışında bazı etkenler de buna sebep olabilmektedir.
Bunlar; aşırı gürültülü ortamlarda bulunmak, bilinçsizce çubuklar ya da yabancı cisimleri kulağa sokarak temizlemeye çalışmak, uçak yolculuğu yaparken ortaya çıkan basınç, enfeksiyonlar, dış kulak iltihaplanmaları ve çene ve dişteki ağrıların yansıması olarak ortaya çıkabilmektedir.

Kulak ağrısın hafifletmek için yapılacaklar;

• Sigara dumanı olan ortamlardan uzak durmak
• Dik oturmak
• Beslenmeye dikkat etmek
• Sakız çiğnemek
• Isınmış bir havluyu kulağa kompres uygulamak
• Burunu tıkayarak basınçla genizden itmek
• Esnemek
• Bol sıvı tüketmek
• Kulak kepçelerini hafif bir şekilde oynatmak
• Kulağın etrafını sarmak
• Kulağa su kaçırmamaya dikkat etmek
• Dinlenmek ağır işlerden kaçınmak
Reçetesiz damla kullanmamak gereklidir. Eğer kulak ağrısı 12 saati geçer ve ağrı şiddetlenirse mutlaka bir hekime gitmek ve tetkikleri yaptırmak gereklidir. Bazı durumlarda kendiliğinden geçmeyebilir. O yüzden önemsenmelidir.

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