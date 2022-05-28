Kuğulupark'ın 'çirkin ördek yavruları' suyla tanıştı

Kendilerini koruyacak büyüklüğe gelinceye kadar onları bir süre seperatörle ayırmaya devam edeceğiz. Yavruların kaldığı göletin üstünü de kapatacağız" diye konuştu.

Suya bırakılan yavru kuğuların, ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Özen, "Vatandaşlar görür görmez çok mutlu oldu, çocuklar daha da mutlu oldu. Burada çalışan arkadaşlar ve bizler de çok keyifliyiz çünkü yeni bir hayat ve yeni bir mutluluk herkese pozitif enerji veriyor" ifadelerini kullandı.