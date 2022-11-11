Kuduzdan ölmüştü! Mustafa'nın babası onu anlattı: "Öğretmen olacaktı!"

Ankara'da, 21 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geldiğinde kuduz virüsünün beyine ve omuriliğe ulaştığı öğrenilen Mustafa'da hastalığın belirtileri maalesef kendisini göstermeye başlamıştı. Bilinç değişikliği, su korkusu, mantıksız konuşma, aşırı korku ve endişeli görünüm tespit edilmesi kötü sürecin başlangıcı oldu. 19 gün yoğun bakımda kalan Mustafa, önceki gün hayatını kaybetti.

"Mustafa'yı ben çok seviyordum. Gurbette ekmeğimizi kovalarken telefonla evi arayıp onunla görüştüğümüzde, ağlayıp istediği bir şeyi söylediğinde annesine, 'Ağlatmayın ne istiyorsa yapın' derdim. Çok başarılıydı, dersleri iyiydi. Mustafa öğretmen olmak istiyordu.

Arabalara çok meraklıydı. Lüks arabalara özellikle. Çok güzel bir çocuktu. Traktör sürmeyi çok severdi. Bana, 'Baba sana çok lüks araba alacağım' derdi. Anne babalar çocuklarına çok dikkat etsinler.

"BENİM GİBİ FENERBAHÇELİYDİ"

Futbol oynamayı da çok severdi. Benim gibi Fenerbahçe'yi tutardı. Tatlı, kek ve meyve suyu en çok sevdiği şeyler arasındaydı. Ben şunu da söylüyorum. Anne, babalar elbette çocuğunu sever. Ama ben çok fazla sevdim Mustafa'yı. Allah, 'Onu yaratan benim. Benim kadar kulumu sevebilir misin' dedi bize.

"BEN MUSTAFA'YI ÇOK SEVİYORDUM"

Mustafa ile aynı gün değil ama aynı günlerde ısırıldığı haberi çıkan tedavi edilen ve taburcu olan bir arkadaşı vardı. Taziyeye geldiler ailece bizimle birlikte onlar da ağladı. Herkes çocuğuna çok dikkat etsin. Ben Mustafa'yı çok seviyordum."