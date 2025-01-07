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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuduz riski! Mahalle karantinaya alındı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kuduz riski! Mahalle karantinaya alındı!

        Hatay Valiliği, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran sahipli bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallenin 'Kuduz Riskli Alan' ilan edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:50
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        Kuduz riski! Mahalle karantinaya alındı!
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        Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş’a ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.

        KÖPEK BİR SÜRE SONRA ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre gözetim altına alınan köpeğin bir süre sonra öldüğü belirtilen açıklamada, “Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu, kuduz pozitif çıkmıştır. İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı alınarak bölge 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilmek suretiyle komisyon kararında belirtilen diğer ilave tedbirler alınarak ivedi bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

        "ŞU AN İÇİN DURUMLARI İYİ"

        Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı alınarak ivedilikle alınan kararlar uygulanmaya başlanmıştır. Isırılan vatandaşların sağlık durumları şu an için iyi olup, Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce ve ilgili aile hekimince düzenli olarak takipleri yapılmaktadır” denildi.

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