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        Haberler Televizyon Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi oyuncuları kimler? Selahattin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor?

        Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi oyuncuları kimler? Selahattin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor?

        TRT 1'in yeni tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, gün itibariyle 3. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk iki bölümle hatırı sayılır bir ilgi gören dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:28
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        • 1

          TRT 1'in her Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıkan ve çekimleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta. İşte, başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı ve gerçek bir hikayesi olan dizinin konusu ve oyuncuları hakkında detaylar...

        • 2

          KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NEDİR?

          Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinde 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devlerini kuran Selahattin Eyyubi'nin hayat hikayesi anlatılacak.

          Dizinin fragmanına Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin vurgulandığı ve Eyyubi'nin "Kudüs fedakarlıktır" sözü damga vurdu.

        • 3

          KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİMLER?

          Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda, Selahaddin Eyyubi’yi Uğur Güneş canlandırıyor.

          Dizinin diğer önemli rollerini ise, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı oyuncular paylaşıyor.

          Dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

        • 4

          SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

          Selahaddin Eyyubi, 1137- 1193 yılları arasında yaşamıştır. Eyyubiler Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Onu tarihte ünlü bir şahsiyet haline getiren olay ise, 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi’nde, Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy’ı yenmmiş ve ordusunun büyük bir bölümünü yok etmiştir. Böylece, Kudüs üzerindeki 88 yıllık Hristiyan hakimiyetine son vermiştir. Selahaddin Eyyubi, üçüncü Haçlı Seferi’nde İngiliz Kralı 1. Richard’a (Aslan Yürekli Richard) yenilse de yaptığı antlaşmayla Kudüs’ü teslim etmemiştir. Daha sonra Mısır’ı almış ve kendini Mısır Sultan’ı ilan etmiştir. Hem hayatı boyunca hem de ölümünden sonra, her zaman “Kudüs Fatihi” olarak anılmıştır.

        BURÇLAR

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        Boğa
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