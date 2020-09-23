KüçükÇiftlik Park'ta sonbaharda tiyatro şöleni

Pandemi döneminde seyircisinden ayrı düşen tiyatrolar KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda 15 Ekim'e kadar seyircileriyle buluşmaya devam edecek

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda tiyatrolar seyircisiyle özlem gidermeye devam ediyor! 15 Ekim’e kadar devam eden program kapsamında Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Nisan Ceren Göçen, Craft Tiyatro, Reha Özcan Kumpanyası, Duru Tiyatro, KomediaTürk İstanbul, Siyah Beyaz ve Renkli Tiyatro ile Arena Oyuncuları’nın sevilen oyunlarını tiyatro severlerle buluşacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu

Misafirlerine yeşillikler içinde tüm hijyen önlemlerini alarak güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunların biletleri, etkinlik başlama saati olan 21.00’e kadar online olarak Biletix’ten temin edilebiliyor.



KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU PROFRAMI

SÜT KARDEŞLER - Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu (24 Eylül Perşembe)

ÜÇÜ BİR ARADA - İstanbul Halk Tiyatrosu (25 Eylül Cuma)

KRAL LEAR - Oyun Atölyesi (27-28 Eylül Pazar)

EVLAT - Nisan Ceren Göçen (29 Eylül Salı)

KIZLAR VE OĞLANLAR - Craft Tiyatro (30 Eylül Çarşamba)





BİR GARİP ORHAN VELİ - Reha Özcan Kumpanyası (1 Ekim Perşembe)

İKİ BEK AR - Duru Tiyatro (2 Ekim Cuma)