Küçükçekmece-Yenibosna yol çalışmasına ara verildi! Avcılar'daki elektrik çalışmaları ne zaman bitiyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan "beyaz yol" çalışmasına, vatandaşın tepkisi üzerine ara verildi ancak Avcılar'daki elektrik altyapı çalışması devam ediyor. Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, çalışmaların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Avcılar çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
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7 Ağustos günü İstanbul'un, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde başlatılan yol ve elektrik çalışmaları uzun araç kuyruklarına neden olurken, İBB'den yapılan açıklamayla İBB, metrobüs yenileme çalışmalarını TEİAŞ çalışması bitene kadar beklemeye aldı. Peki, Avcılar elektrik altyapısı çalışmaları ne zaman bitecek?
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KÜÇÜKÇEKMECE-YENİBOSNA ARASINDA YOL ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları arasında 'beyaz yol' çalışması başlatmıştı; bazı şeitlerin kapatılması sonucu D-100 kara yolunda trafik kilitlenmiş, kilometrelerce araç kuyrukları oluşmuştu.
Kamuoyunda yer alan haberler ve vatandaşların tepkisi üzerine İBB, metrobüs yenileme çalışmalarını TEİAŞ çalışması bitene kadar beklemeye aldı.
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AVCILAR'DA ELEKTRİK HATTI ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Buna göre, çalışmaların 14 Ağustos civarında tamamlanması bekleniyor.
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