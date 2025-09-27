Habertürk
        Küçükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve rüzgarla kısa sürede yayılan otluk yangını, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 22:18 Güncelleme: 27.09.2025 - 22:18
        Küçükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan, yangın tamamen söndürüldü. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #küçükçekmece
        #haberler
