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Küçükçekmece'de gecekondu alev alev yandı

Küçükçekmece'de alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi

Giriş: 25.06.2023 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de gecekondu alev alev yandı
Küçükçekmece'de gecekondu alev alev yandı
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DHA

Yangın, saat 05.30 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi 6. Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı.

İddiaya göre, elektrik kontağından sıçrayan alevler kısa sürede gecekondunun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çıktığı sırada evde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi, yara almadan kurtuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakini Abdullah Bayde, "Yangın elektrikten çıkmış. Bereket versin sabaha karşı olmuş. Torunları kendi evine gitmiş. Yaralı yok çok şükür. Evde 6-7 kişi vardı" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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