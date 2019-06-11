TEM Otoyolu Altınşehir istikametinde otomobil, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip devrildi.

Kazayı gören yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanığı Ahmet Hıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kaza anında havada gördüğünü belirterek ''Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Çok hızlı geliyorlardı. Ben de şaşırdım, kaldım.'' ifadelerini kullandı.