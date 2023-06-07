Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim

Küçükçekmece'de deney sırasındaki patlama kameralarda

İstanbul Küçükçekmece'de bir okulda yapılan deney sırasında yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 1'i kız 5 öğrenci yaralanmıştı

Giriş: 07.06.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de deney sırasındaki patlama kameralarda
İHA

Küçükçekmece'de bulunan özel bir okulda deney sırasında patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, 30 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Sefaköy Beşyol'da bulunan Uğur Koleji'nde öğle saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği’ adıyla etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamıştı.

Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı
Söke Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Söke Belediye Başkanı hayatını kaybetti
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Meclis yeni başkanını seçiyor! 7 isim yarışıyor
Meclis yeni başkanını seçiyor! 7 isim yarışıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.