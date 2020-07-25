Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracında yangın çıktı. Araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale ediyor.

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