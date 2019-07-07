Sarıyer’de yaşayan 5 yaşındaki Yusuf Pediz, polislerin kendisine hediye ettiği ‘peluş polis bebeğine’ çok bağlandı.

KREŞE BİLE YANINDA GÖTÜRÜYORDU

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Yusuf Pediz’in polis bebeğiyle arasında özel bir bağ oluştu. Gece uyurken hatta kreşe bile giderken bu bebeği yanından hiç ayırmamaya başladı.



Annesi, kirlenen oyuncak bebeğin çamaşır makinesine atıp yıkadı. Ama bebeğin gözlerinin çizildiği boya aktı. Artık eskisi gibi değildi. Bunu gören Yusuf, sürekli olarak peluş bebeğini isteyip ağlamaya başladı. Aile İstanbul’daki tüm oyuncakçıları gezdi ancak bebeğin benzerini bulamadı.

ÇARESİZ BABA CİMER’E YAZDI

Ne yapacağını şaşıran baba İsa Pediz çareyi CİMER’e yazmakta buldu. CİMER de ilgili yazıyı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne havale etti. İstanbul Toplum Destekli polis ekipleri, CİMER’den gelen yazı üzerine küçük Yusuf’un evine ziyarete gitti. Polis ekipleri, çamaşır makinesinde tahrip olan Yusuf’un peluş bebeğinin aynısını ona hediye etti.

"ÇOCUKLARIM POLİS GÖRMEK İSTİYOR"

Seval Sözen isimli bir kadın da "CİMER’e çocuklarım polisleri çok seviyor, sürekli olarak camdan polisler geçecek diye bekliyorlar” şeklinde bir yazı gönderdi. Toplum Destekli polis ekipleri, küçük Emir ve Emre’yi evlerinde ziyaret etti. Polisleri karşılarında görünce mutlu olan Emir ve Emre’ye polis kıyafeti hediye edildi.