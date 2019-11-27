'Küçük Şeyler'in büyük galası

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde galası yapılan 'Küçük Şeyler'in katılımına ünlüler ve izleyiciler yoğun ilgi gösterdi

'Küçük Şeyler'in Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında İstanbul galasına yoğun katılım oldu. Filmin yönetmeni Kıvanç Sezer ile oyuncuları Alican Yücesoy, Başak Özcan'ın Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Tuğçe Altuğ, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş ve Ece Dizdar gösterim sonrasında izleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

Kıvanç Sezer, 'Küçük Şeyler'in İstanbul galasının Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yapılmasından dolayı festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve festival yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci'ye teşekkür etti.

Uluslararası Suç ve Ceza Festivali'nin Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Filmleri Yarışması'nda yer alan Küçük Şeyler'in galasına katılan Birce Akalay, Ece Dizdar, Hatice Aslan, Özge Borak, Burcu Biricik, Hande Doğandemir, Selin Şekerci, Selen Uçer, Tolga Karaçelik, Tuğçe Altuğ, Özgür Emre Yıldırım, Kadir Çermik, Seda Türkmen, Sahra Şaş, Seda Güven, Özgür Mumcu, Muammer Brav, Michael Önder gibi ünlü isimlerde katıldı.