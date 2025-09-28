Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Küçük önlemler, sağlıklı gözler: Günlük yaşamda dikkat etmeniz gerekenler

        Gözlerinize iyi bakın! Gündelik hayatınızda yapabileceğiniz 10 kritik dokunuş

        Gözlerde oluşabilecek ciddi hastalıklar, aslında gündelik yaşamda alınacak küçük tedbirlerle önlenebilir. İşte gözlerinizi korumak için uygulayabileceğiniz 10 etkili öneri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 08:00 Güncelleme: 28.09.2025 - 08:00
        • 1

          Modern yaşam, göz sağlığını tehdit eden pek çok etkenle dolu. Ancak doğru alışkanlıklarla bu tehditlerin önüne geçmek mümkün. İşte göz sağlığınızı güvence altına alacak gündelik öneriler...

          GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINABİLECEK 10 ETKİLİ ÖNLEM

          Göz sağlığı, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Göz hastalıkları erken dönemde fark edilip tedavi edilmediğinde kalıcı görme problemlerine yol açabilir. Oysa basit ve etkili bazı önlemlerle bu tür ciddi sorunların önüne geçmek mümkündür. İşte göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken 10 önemli uygulama...

        • 2

          1. KOZMETİK ÜRÜNLERİ DOĞRU KULLANIN

          Tarihi geçmiş makyaj malzemeleri içerdikleri kimyasalların bozulmasıyla ciltte tahriş, kızarıklık ve göz çevresinde istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle göz ve dudak çevresine uygulanan ürünlerin ortalama kullanım süresi 6 aydır. Bu süreden sonra kullanılmaları sağlık açısından risklidir. Ürünleri serin ve kuru yerlerde, kapağı kapalı şekilde muhafaza etmek önemlidir.

        • 3

          2. A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

          Göz sağlığı için A vitamini hayati öneme sahiptir. Ispanak, havuç, maydanoz gibi sebzeler A vitamini açısından zengindir. Bunların yanında yaban mersini ve pul biber gibi antioksidan içeren besinlerin düzenli tüketimi de gözlerin korunmasına katkı sağlar.

        • 4

          3. GÖZLÜKLERİ KİŞİYE ÖZEL KULLANIN

          Gözlükler kişisel kullanıma özeldir. Başkasının gözlüğünü kullanmak ya da kendi gözlüğünüzü başkasına vermek göz sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Görme problemleri yaşıyorsanız mutlaka bir göz doktoruna danışarak size uygun gözlüğü seçmelisiniz.

        • 5

          4. GÖZ HİJYENİNE DİKKAT EDİN

          Ellerinizi sık sık yıkamak ve gözlerinize temas etmemek, enfeksiyon riskini azaltır. Gözde yanma, kızarıklık, çapaklanma gibi belirtiler varsa bu durum kornea sağlığını etkileyebilir ve görme kalitesini düşürebilir. Bu belirtileri önlemek için hijyene önem verilmelidir.

        • 6

          5. DOĞRU AYDINLATMA KULLANIN

          Göz sağlığı için bulunduğunuz ortamın aydınlatması çok önemlidir. Yetersiz veya dengesiz ışık, gözleri zorlayarak görme bozukluklarına yol açabilir. Doğal ışık tercih edilmeli; yapay ışık kullanılıyorsa birden fazla ışık kaynağı ile dengeli bir aydınlatma sağlanmalıdır.

        • 7

          6. EKRAN KULLANIMINA DİKKAT EDİN

          Bilgisayar, telefon veya tablet ekranlarına uzun süre bakmak gözlerde kuruluk, yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir. Ekrana bakarken göz kırpma sıklığı azalır, bu da gözün nem dengesini bozar. Ekranla aranızda en az 50 cm mesafe olmalı ve ekran, göz hizasına göre konumlandırılmalıdır.

        • 8

          7. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN

          Ultraviyole (UV) ışınları göz sağlığına ciddi zararlar verebilir. UV ışınları katarakt, sarı nokta hastalığı ve kornea problemlerine yol açabilir. Gözlerinizi korumak için yaz kış demeden UV filtreli güneş gözlükleri kullanmalısınız.

        • 9

          8. KONTAKT LENSLERİ HİJYENİK ŞEKİLDE KULLANIN

          Kontakt lensler dikkatli kullanılmadığında enfeksiyon riskini artırır. Lens takmadan önce eller mutlaka yıkanmalı, lens solüsyonu düzenli olarak değiştirilmelidir. Belirtilen süreden daha uzun süre lens kullanmak ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabilir.

        • 10

          9. SİGARADAN UZAK DURUN

          Sigara kullanımı göz sağlığını olumsuz etkileyerek göz kuruluğuna neden olur. Ayrıca katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkların oluşma riskini artırır. Sağlıklı bir görme için sigaradan uzak durulmalıdır.

        • 11

          10. DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ YAPTIRIN

          Herhangi bir belirti olmasa bile düzenli olarak göz muayenesi yaptırmak erken teşhis açısından önemlidir. Gözde görülen bazı belirtiler, vücuttaki sistemik hastalıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle göz sağlığınızı ihmal etmeden belli aralıklarla muayene olmalısınız.

          Görsel Kaynak: shutterstock

