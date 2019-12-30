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Küçük kız tesadüfen buldu... 41 bin yıllık!

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tirekhtyakh Nehri kıyısında annesiyle yürüyüş yapan 11 yaşındaki Angelina Sadovnikova, 41 bin yıllık bir memeli buldu

30.12.2019 - 10:50 | Güncelleme:
41 bin yıllık memeli
HABERTURK.COM

Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki Tirekhtyakh Nehri'nde 3 yıl önce annesiyle birlikte yürüyüş yapan 11 yaşındaki Angelina Sadovnikova, neredeyse hiç zarar görmemiş bir memeli kalıntısına rastladı.

Sadovnikova, dünyanın en soğuk yerlerinden Yakutistan'da bulduğu kalıntıyı, biyolog Nikita Slomonov ve Vyacheslav Rozhnov ile tarihçi ve arkeolog Prokopyi Nogovitsyn'a gösterdi. İnanılmaz keşfin araştırması daha sonra Moskova'ya taşındı.

Radyokarbon çalışmalarına göre; 16.6 santimetrelik Pleistosen Çağı kemirgeninin yaklaşık 41 bin yıllık olduğu ve dünyadaki en yaşlı yaban sıçanı olduğu ortaya çıkarıldı.

Şimdilerde 14 yaşında olan Angela'nın tesadüfen bulduğu kemirgenin ayrıntılı bilgi ve görüntüleri yıllar sonra yayınlandı.

Soğuktan dolayı kürkü bile 41 bin yıl boyunca hiç bozulmadan kalan hayvanın, kafatası da dahil olmak üzere tüm kemiklerinin çok iyi bir şekilde korunduğu gözlendi.

Yaban sıçanının ölümünün arkasındaki nedenin ise henüz bilinmediği açıklandı.

 

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